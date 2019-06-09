greenozon написав:УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.
не хилая акция - и клиент должен быть випом и привести такого же.
Если судить по прошлой акции, то нет. Открываете депо, приводите человека любого. Открываете ему карту любую. Ложите на неё 100 грн. Тут же выводите через р2р. Манагер при Вас пишет служебную записку, через пару дней добавляют процент к вкладу. Я так 3 вклада в евро, на разных людей оформил. П.С. Условие одно, ИНН приведённого человека не должно светиться в УкрГазбанке.
Здравствуйте! Сегодня 7.06.2019 приблизительно в 13:12 по адресу Киев, Григоровича-Барского 2 при снятии денег с зарплатой карточки) банкомат завис, потом выдал сообщение и ошибке и вернул карту.Я попыталась снять деньги снова и оказалось, что они списались со счета, но в окошко выдачи так и не попали! Могли ли мои деньги где-то застрять и выдаться следующему клиенту вместе с его деньгами? Я сразу позвонила в колл-центр,чтобы приняли мое заявление , потом съездила в отделение вашего банка, также написала бумажное заявление. Что мне теперь делать? Эти деньги мне очень нужны, на что жить до следующей зарплаты? Так как банкомат находится на территории предприятия, то опрос сотрудников выявил, что не со мной первой происходит такая ситуация, этот банкомат съедал деньги клиентов и раньше, сотрудники писали заявление, но в ответ тишина.Деньги возвращены не были. Когда что-то станет ясно по этим делам?Почему деньги не возвращают?
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
Учасники акції: фізичні особи – клієнти сегменту Premier-банкінгу АБ «УКРГАЗБАНК»
Друг вважається залученим у разі укладення депозитного договору та оформлення депозиту на стандартних умовах (в т.ч. з врахуванням надбавок діючих на дату розміщення такого депозиту) на суму від 300 тис.грн./20 тис. дол.США/20 тис.євро
100 гришек не проканают как бы походу.
Если б читал, глупо сейчас не выглядел. За 0,5% рисковать 15к евро в Укргазе? Нет, нет я не согласен.
Чекати поки грошенята не повернуться на рахунок. Банка повинна провести розслідування.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
wildlynx написав:Да, так и есть: онлайн обмен PRO Запас UAH -> PRO Запас USD/EUR - только 1 грн комиссии с грн-карты.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что можно с грн Про-запаса 3х мес, например, конкертировать грн. в дол. с комиссией в 1грн. и больше никаких плат и комиссий? Если да, то оветьте, пожалуйста, на уточняющие вопросы: 1.Где это прочитать в официальных документах банка? 2.Обмен онлайн - это через кабинет укргазбанковского интернет-банка, или где? 3.Какой лимит есть на эту операцию? Куда попадать должны доллары после конвертации таким способом? На Про-запас в дол.? Спасибо.
1. Тариф должен быть прописан в Тарифах по карте. Я конвертировал не с 3-месячного PRO Запас, а с обычного - вот тарифы карты http://www.ukrgasbank.com/upload/file/t ... 060519.doc , онлайн-обмена я там не вижу. Очевидно, эта комиссия 1 грн. снимается согласно пункту 2.5.1. 2. Обмен проводился через мобильное приложение "ЕкоБанк Онлайн" JSB "UKRGASBANK". 3. Лимит установлен НБУ: "не більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день без підстав/зобов’язань" https://www.ukrgasbank.com/private/o_pay/ Обмен производился: UAH -> USD и UAH -> EUR, все между картами PRO Запас в данных валютах.