если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 02:58
если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:51
депо в іб не видно, отже експериментувати ВИ не зможете.
А в відділенні Вам зроблять проводку на зняття (мінус 0,5% в грн від суми і мінус 0,75 в валюті з картки додатково) і окремо зарахування на депо вже готівки.
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