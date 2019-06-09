если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?
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Додано: Пон 10 чер, 2019 02:58
если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:51
депо в іб не видно, отже експериментувати ВИ не зможете.
А в відділенні Вам зроблять проводку на зняття (мінус 0,5% в грн від суми і мінус 0,75 в валюті з картки додатково) і окремо зарахування на депо вже готівки.
Додано: Пон 10 чер, 2019 09:00
Re: Укргазбанк
Кажется никто не ответил на этот вопрос: а Ви можете сказати зараз в яких банкоматах в Україні прозапасівські карти по комісіям за зняття готівки прирівняні до укргазівських банкоматів?
Никто не снимал с банкомата деньги с Прозапаса?
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:08
Подскажите, пожалуйста, при закрытии депозита как правильно поступить с картой (которая выдавалась под депозит)? Как-то сдавать её официально? Или оставить, но не будет ли какая-то комиссия потом начисляться. Типа за неработающий счет и т.п.
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:50
Re: Укргазбанк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 чер, 2019 11:41
зніміть 1 грн і розкажіть місцевому бомонду!
усім дуже цікаво.
+50грн !
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