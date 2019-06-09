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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 873874875876

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 677
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 677
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 02:58

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:и снятие из "Про-запас", И так же если открыть депо из "про-запас"? Будет комиссии?


в будь-якому про-запасі є комісія на виході


если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:51

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:и снятие из "Про-запас", И так же если открыть депо из "про-запас"? Будет комиссии?


в будь-якому про-запасі є комісія на виході


если пополнить депо из карты "про запас", то комиссия будет так же?

депо в іб не видно, отже експериментувати ВИ не зможете.
А в відділенні Вам зроблять проводку на зняття (мінус 0,5% в грн від суми і мінус 0,75 в валюті з картки додатково) і окремо зарахування на депо вже готівки.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 09:00

Re: Укргазбанк

Кажется никто не ответил на этот вопрос: а Ви можете сказати зараз в яких банкоматах в Україні прозапасівські карти по комісіям за зняття готівки прирівняні до укргазівських банкоматів?
Никто не снимал с банкомата деньги с Прозапаса?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:08

Подскажите, пожалуйста, при закрытии депозита как правильно поступить с картой (которая выдавалась под депозит)? Как-то сдавать её официально? Или оставить, но не будет ли какая-то комиссия потом начисляться. Типа за неработающий счет и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:50

Re: Укргазбанк

  finfen написав:Никто не снимал с банкомата деньги с Прозапаса?

Таке навіть в голову не приходило.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 11:41

  finfen написав:Кажется никто не ответил на этот вопрос: а Ви можете сказати зараз в яких банкоматах в Україні прозапасівські карти по комісіям за зняття готівки прирівняні до укргазівських банкоматів?
Никто не снимал с банкомата деньги с Прозапаса?


зніміть 1 грн і розкажіть місцевому бомонду!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:49

  greenozon написав:
  finfen написав:Кажется никто не ответил на этот вопрос: а Ви можете сказати зараз в яких банкоматах в Україні прозапасівські карти по комісіям за зняття готівки прирівняні до укргазівських банкоматів?
Никто не снимал с банкомата деньги с Прозапаса?


зніміть 1 грн і розкажіть місцевому бомонду!
усім дуже цікаво. :mrgreen:

Снимаю через монобанк за 1;грн,а далее в любом нулевом пакете другого бпнка
никому не верю
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:36

Re: Укргазбанк

Вопрос по онлайн банкингу. Там можно депозит открывать или только ножками в отделение ради этого идти как в Авале?
Lazy
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 20:42

  Lazy написав:Вопрос по онлайн банкингу. Там можно депозит открывать или только ножками в отделение ради этого идти как в Авале?


через ИБ низя, но похоже шо можно открывать через горячку - на следующей неделе возможно испытаю
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:15

  uaprofi написав:
  Lazy написав:Вопрос по онлайн банкингу. Там можно депозит открывать или только ножками в отделение ради этого идти как в Авале?


через ИБ низя, но похоже шо можно открывать через горячку - на следующей неделе возможно испытаю

Мне при открытии долларового депозита менеджер говорил, что можно будет его пополнять с долларовой карты через звонок на горячку. Честно говоря, идея мне показалась так себе, с учётом того, что в ИБ депозитов не видно, и никакого осязаемого подтверждения пополнения депозита я не получу.
Julio
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