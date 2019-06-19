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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:12
Квесторе_поверніться написав:
Таке навіть в голову не приходило.
greenozon написав:
зніміть 1 грн і розкажіть місцевому бомонду!
усім дуже цікаво.
Теж не знімав, але клали ж гроші не навічно, а каси вночі не працюють, логічно? І можливо підете туди, де в рази більше комісія, чи всі з бомонду?
sens написав:
Снимаю через монобанк за 1;грн,а далее в любом нулевом пакете другого бпнка
спасибо, но это виртуальный вариант, а в реале?
"Снимаю через монобанк за 1;грн" - можете чуть подробней, можно в л.с.?
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:04
пришло сегодня от Укргаза :
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:09
velvet
дуже цікаво дізнатись підставу
будем вдячні за деталі!
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Додано: Нед 16 чер, 2019 10:03
С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 10:16
пополнял Интертелеком из личного кабинета без процентов через лик-пей, деньги списались и никакой СМС с паролем от нового процессинга УкрГаза не пришло. Года два назад только с подтверждающей СМС-кой было. Кто - нибудь в курсе технология 3D-secure поддерживается в УкрГазе, или для того чтобы снимать нелегально денежки с чужой карты ее реквизиты только нужно сфоткать на смартфон с обоих сторон?
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:01
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Додано: Пон 17 чер, 2019 11:26
greenozon написав:
тут знадують що так
ссылка чего то не открывается , скиньте пож еще!
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:28
В кабинет захожу с компа, СМС при входе присылает нормально, а когда меняю лимиты по карте то требует какой-то пароль (шестизначный) при этом никаких СМС не приходит, входной пароль не катит. Кто-то пробовал менять в кабинете лимиты?
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