Додано: Чет 13 чер, 2019 22:04

пришло сегодня от Укргаза :

Вам погоджено надбавку по депозиту:

+1% річних у гривні та +0,5% річних в іноземній валюті. Деталі у вашого персонального менеджера або за тел.503

промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»