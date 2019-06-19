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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 874875876877

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 679
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 679
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 15:12

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:Таке навіть в голову не приходило.
  greenozon написав:зніміть 1 грн і розкажіть місцевому бомонду!
усім дуже цікаво.

Теж не знімав, але клали ж гроші не навічно, а каси вночі не працюють, логічно? І можливо підете туди, де в рази більше комісія, чи всі з бомонду?
  sens написав:Снимаю через монобанк за 1;грн,а далее в любом нулевом пакете другого бпнка

спасибо, но это виртуальный вариант, а в реале?
"Снимаю через монобанк за 1;грн" - можете чуть подробней, можно в л.с.?
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:04

пришло сегодня от Укргаза :
Вам погоджено надбавку по депозиту:
+1% річних у гривні та +0,5% річних в іноземній валюті. Деталі у вашого персонального менеджера або за тел.503
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:09

velvet

дуже цікаво дізнатись підставу
будем вдячні за деталі! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2019 10:03

С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 10:16

а есть ли 3D-secure?

пополнял Интертелеком из личного кабинета без процентов через лик-пей, деньги списались и никакой СМС с паролем от нового процессинга УкрГаза не пришло. Года два назад только с подтверждающей СМС-кой было. Кто - нибудь в курсе технология 3D-secure поддерживается в УкрГазе, или для того чтобы снимать нелегально денежки с чужой карты ее реквизиты только нужно сфоткать на смартфон с обоих сторон?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:01

v_matsenko

тут знадують що так

https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... a300513_(1).pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:26

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:тут знадують що так

ссылка чего то не открывается , скиньте пож еще!
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 09:28

эко - банк - не могу изменить лимиты в кабинете

В кабинет захожу с компа, СМС при входе присылает нормально, а когда меняю лимиты по карте то требует какой-то пароль (шестизначный) при этом никаких СМС не приходит, входной пароль не катит. Кто-то пробовал менять в кабинете лимиты?
v_matsenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:53

  v_matsenko написав:В кабинет захожу с компа, СМС при входе присылает нормально, а когда меняю лимиты по карте то требует какой-то пароль (шестизначный) при этом никаких СМС не приходит, входной пароль не катит. Кто-то пробовал менять в кабинете лимиты?

Колись давно змінював. Коли пароль не приходив передзвонював в банку.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 16:06

  greenozon написав:velvet

дуже цікаво дізнатись підставу
будем вдячні за деталі! :)

идиот какой-то составлял текст этого сообщения:
"Вам погоджено надбавку по депозиту:
+1% річних у гривні та +0,5% річних в іноземній валюті. Деталі у вашого персонального менеджера або за тел.503"
оказалось это так они рекламируют свою акцию "дружеская поддержка" и для получения надбавки мне нужно выполнить условия этой акции, а не так как написано в сообщении, что мне уже согласована надбавка...
персонального менеджера тоже по факту не оказалось, как были две работницы в отделении по депозитам, так и есть и кто мой персональный менеджер они не в курсе...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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