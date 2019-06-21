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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 875876877878 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 679 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 182 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 96 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 98 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 125 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 679 Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30 Re: Укргазбанк Cmex написав: С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку. С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку. Давно уже заметил проблемы с Укргазом по купюрам . Последнее что их поимел нужно было платить за квартиру рассрочку заказываю доллары тут на рынке падение никому они не нужны прихожу в банк типа мы приготовили уже визуально вижу купюры полное д... и тут моя фраза отлично но беру грн и перечислите по банку на счет застройщика))) Немая сцена такое впечатление что весь персонал отделения думал слить неликвид с 1920г.г. Давно уже заметил проблемы с Укргазом по купюрам . Последнее что их поимел нужно было платить за квартиру рассрочку заказываю доллары тут на рынке падение никому они не нужны прихожу в банк типа мы приготовили уже визуально вижу купюры полное д... и тут моя фраза отлично но беру грн и перечислите по банку на счет застройщика))) Немая сцена такое впечатление что весь персонал отделения думал слить неликвид с 1920г.г. olgerd

Повідомлень: 3402 З нами з: 13.03.11 Подякував: 1494 раз. Подякували: 972 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:52 Cmex написав: С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку. С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.

а какой смысл был получать наличные, если на следующий день планировали размещать опять депозит? а какой смысл был получать наличные, если на следующий день планировали размещать опять депозит? промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2363 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 875876877878 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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