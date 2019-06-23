Cmex написав:

С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.