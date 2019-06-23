Cmex написав:С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.
Давно уже заметил проблемы с Укргазом по купюрам . Последнее что их поимел нужно было платить за квартиру рассрочку заказываю доллары тут на рынке падение никому они не нужны прихожу в банк типа мы приготовили уже визуально вижу купюры полное д... и тут моя фраза отлично но беру грн и перечислите по банку на счет застройщика))) Немая сцена такое впечатление что весь персонал отделения думал слить неликвид с 1920г.г.
Cmex написав:С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.
а какой смысл был получать наличные, если на следующий день планировали размещать опять депозит?
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Доброе время суток. Пожалуйста подскажити можно ли в УГБ получить очередные причитающиеся купонные выплаты по ОВГЗ и пополнить открытый ранее депозит в ДРУГОМ ГОРОДЕ (соответственно и не в том отделении где покупались облигации и открывался депозит)?
дуже цікаво дізнатись підставу будем вдячні за деталі!
идиот какой-то составлял текст этого сообщения: "Вам погоджено надбавку по депозиту: +1% річних у гривні та +0,5% річних в іноземній валюті. Деталі у вашого персонального менеджера або за тел.503" оказалось это так они рекламируют свою акцию "дружеская поддержка" и для получения надбавки мне нужно выполнить условия этой акции, а не так как написано в сообщении, что мне уже согласована надбавка... персонального менеджера тоже по факту не оказалось, как были две работницы в отделении по депозитам, так и есть и кто мой персональный менеджер они не в курсе...
Це юриків треба приводити чи фізиків, як і раніше?
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