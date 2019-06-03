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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 875876877878

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 679
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 679
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:30

Re: Укргазбанк

  Cmex написав:С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.
Давно уже заметил проблемы с Укргазом по купюрам . Последнее что их поимел нужно было платить за квартиру рассрочку заказываю доллары тут на рынке падение никому они не нужны прихожу в банк типа мы приготовили уже визуально вижу купюры полное д... и тут моя фраза отлично но беру грн и перечислите по банку на счет застройщика))) Немая сцена такое впечатление что весь персонал отделения думал слить неликвид с 1920г.г.
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:52

  Cmex написав:С УкрГазом в Харькове у меня случилась неприятная ситуация. Разместил на депозите Евро. Когда забирал депозит предупредил кассира, чтобы дал хорошие купюры т. к. я на следующий день приду к ним и открою новый депозит. Получив деньги в кассе убедился в правильности суммы, качество купюр не проверил. В результате на следующий день сначала забраковали мне 700 евро, потом после скандала - 500 согласились взять, а 200 все-таки забраковали. Одна купюра внешне хорошая, но оказалось с грибком (на купюре несколько точек, я думал, что это небольшое загрязнение) вторая была чуть надорвана и хитро заклеена скотчем, который даже в кассе заметили только при 3-м пересчете. Рекомендую всем при получении не только пересчитывать деньги, но и просить кассира при вас просветить их в ультрафиолете, т.к. банки могут вам выдать неликвид и потом никакие ссылки на постановы НБУ и заявления начальнику отделения не помогут - просто получите формальную отписку.

а какой смысл был получать наличные, если на следующий день планировали размещать опять депозит?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:21

Re: Укргазбанк

В тумбу привета надо было отнести
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:51

Получение денег в другом отделении

Доброе время суток. Пожалуйста подскажити можно ли в УГБ получить очередные причитающиеся купонные выплаты по ОВГЗ и пополнить открытый ранее депозит в ДРУГОМ ГОРОДЕ (соответственно и не в том отделении где покупались облигации и открывался депозит)?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:03

Re: Укргазбанк

Подскажите, пожалуста:
1. Подлежат ли начисленные проценты на остаток на карте ПроЗапас налогообложению на доход физлиц?
2. Можно ли получать иностранные переводы на грувневую карту ПроЗапас, например, swift или Western Union?
3. Какая комиссия при пополнении гривневой ПроЗапас?
Востаннє редагувалось Georgi4 в Пон 24 чер, 2019 08:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:02

  velvet написав:
  greenozon написав:velvet

дуже цікаво дізнатись підставу
будем вдячні за деталі! :)

идиот какой-то составлял текст этого сообщения:
"Вам погоджено надбавку по депозиту:
+1% річних у гривні та +0,5% річних в іноземній валюті. Деталі у вашого персонального менеджера або за тел.503"
оказалось это так они рекламируют свою акцию "дружеская поддержка" и для получения надбавки мне нужно выполнить условия этой акции, а не так как написано в сообщении, что мне уже согласована надбавка...
персонального менеджера тоже по факту не оказалось, как были две работницы в отделении по депозитам, так и есть и кто мой персональный менеджер они не в курсе...

Це юриків треба приводити чи фізиків, як і раніше?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49

  Georgi4 написав:Подскажите, пожалуста:
1. Подлежат ли начисленные проценты на остаток на карте ПроЗапас налогообложению на доход физлиц?
2. Можно ли получать иностранные переводы на грувневую карту ПроЗапас, например, swift или Western Union?
3. Какая комиссия при пополнении гривневой ПроЗапас?

1 да
2 ...
3 через кассу без комиссий
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:17

Re: Укргазбанк

  kreuz написав:Це юриків треба приводити чи фізиків, як і раніше?

УКРГАЗБАНК запровадив депозитну акцію «Дружня підтримка», яка передбачає надбавку +1% річних за депозитами в гривні та +0,5% річних за вкладами в іноземній валюті.

Акційною пропозицію можуть скористатися усі клієнти преміального сегменту - PREMIER BANKING. Додаткові відсотки отримають вкладники банку, які залучать на обслуговування своїх друзів, що поки не є клієнтами УКРГАЗБАНКУ. Тож при оформленні нового депозиту на стандартних умовах на суму від 300 тис. грн /20 тис. дол США/ 20 тис. євро надбавки отримують обидвоє – і вкладник, і його друг.
Акція діє з 03.06.2019 р. по 30.09.2019р.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/12124-
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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