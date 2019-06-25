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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 679
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
98
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 679
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:03

vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:01

  finfen написав:vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?

у них в рейтинге те банки у кого депозиты физлиц от ярда (или другой суммы, по памяти не помню).

Зачем вы на рейтинги смотрите? Хрещатик стабильно занимал 7-8 строчку рейтинга и обанкротился, Форвард несколько лет самую нижнюю строку и до сих пор живой. Рейтинг отображающий реальность есть только у НБУ который видит оттоки ликвидности, но даже НБУ не видит проблемные кредиты в полном объёме.
vitaliian
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  #<1 ... 876877878879
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