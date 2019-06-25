vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:03
vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:01
у них в рейтинге те банки у кого депозиты физлиц от ярда (или другой суммы, по памяти не помню).
Зачем вы на рейтинги смотрите? Хрещатик стабильно занимал 7-8 строчку рейтинга и обанкротился, Форвард несколько лет самую нижнюю строку и до сих пор живой. Рейтинг отображающий реальность есть только у НБУ который видит оттоки ликвидности, но даже НБУ не видит проблемные кредиты в полном объёме.
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