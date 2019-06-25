vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 09:03
vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:01
у них в рейтинге те банки у кого депозиты физлиц от ярда (или другой суммы, по памяти не помню).
Зачем вы на рейтинги смотрите? Хрещатик стабильно занимал 7-8 строчку рейтинга и обанкротился, Форвард несколько лет самую нижнюю строку и до сих пор живой. Рейтинг отображающий реальность есть только у НБУ который видит оттоки ликвидности, но даже НБУ не видит проблемные кредиты в полном объёме.
Додано: Сер 26 чер, 2019 12:57
Re: Укргазбанк
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:36
Все що державі заменеться, те й буде йому, добре, що хоч ФГВ ним опікуватиметься, на відміну від Пишнобанку. Вважаю, що вклади в комерсантів більш захищені, бо їх держава може пресувати, а своїх лише пожурить. А коли ще й парасолі фонду нема, то квітне самий волюнтаризм, щоправда з майже необмеженим доступом до ресурсу...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:40
Квесторе_поверніться
3й квартал 15 года
ниже Хрещатика ПУМБ, Идея, ТАС, Приват, А-банк.
я начитался тогда рейтингов и жирно разместился в Хрещатике.
А ПУМБ тогда такие же условия предлагал. Если бы думал своей головой то в Хрещатик бы вряд ли влез.
Это ключевое. Допечатать гривну для капитализации проще чем потом печатать для фонда. Имхо в госах до фонда не дойдёт.
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