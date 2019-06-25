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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 876877878879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 680
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 680
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:03

vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:01

  finfen написав:vitaliian
Тем не менее, что это значит - это просто сайт не определил место банку?

у них в рейтинге те банки у кого депозиты физлиц от ярда (или другой суммы, по памяти не помню).

Зачем вы на рейтинги смотрите? Хрещатик стабильно занимал 7-8 строчку рейтинга и обанкротился, Форвард несколько лет самую нижнюю строку и до сих пор живой. Рейтинг отображающий реальность есть только у НБУ который видит оттоки ликвидности, но даже НБУ не видит проблемные кредиты в полном объёме.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:57

Re: Укргазбанк

  vitaliian написав:Хрещатик стабильно занимал 7-8 строчку рейтинга и обанкротился,

Це в якому році?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:36

  vitaliian написав:NDV зачем ему рейтинг он государственный что ему будет?

Все що державі заменеться, те й буде йому, добре, що хоч ФГВ ним опікуватиметься, на відміну від Пишнобанку. Вважаю, що вклади в комерсантів більш захищені, бо їх держава може пресувати, а своїх лише пожурить. А коли ще й парасолі фонду нема, то квітне самий волюнтаризм, щоправда з майже необмеженим доступом до ресурсу...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:40

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3й квартал 15 года
Зображення

ниже Хрещатика ПУМБ, Идея, ТАС, Приват, А-банк.
я начитался тогда рейтингов и жирно разместился в Хрещатике.
А ПУМБ тогда такие же условия предлагал. Если бы думал своей головой то в Хрещатик бы вряд ли влез.

  kreuz написав:майже необмеженим доступом до ресурсу...

Это ключевое. Допечатать гривну для капитализации проще чем потом печатать для фонда. Имхо в госах до фонда не дойдёт.
vitaliian
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