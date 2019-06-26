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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:34
в привате сейчас можно даже на 3 месяца - 16.5 закинуть!
а если больше 250 к.грн вам и 17.5% сделают что сладенько!
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