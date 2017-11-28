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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 877878879880

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 680
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
96
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
125
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 680
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 16:06

  vitaliian написав:этим бесполезным "рейтингом" ещё кто-то пользуется?

Все банки с актуальными ставками здесь http://far.pp.ua/banks/deposits.html
Все курсы обмена валют онлайн здесь http://eximb.ml/kurs/


Спасибо за ссылки, как дополнение к минфину очень даже годно
NDV
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:34

в привате сейчас можно даже на 3 месяца - 16.5 закинуть!
а если больше 250 к.грн вам и 17.5% сделают что сладенько!
diplomnet
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3 міс є по 18%
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:46

  greenozon написав:3 міс є по 18%

Де?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:07

Re: Укргазбанк

28 ноября 2017
Банк Кредит Днепр продолжает совершенствовать технические сервисы для клиентов и предлагает украинцам собственную услугу P2P-платежей – мгновенное перечисление средств между платежными картами любых украинских финучреждений – на еще более выгодных условиях: теперь пополнение любой карты Банка Кредит Днепр на сайте финучреждения происходит без комиссии, независимо от того, с карты какого банка оно проводится.


кто-то пробовал с прозапаса выводить через р2р на карту кредит днипро?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:39

vitaliian
так это сервис кредит днепр бесплатный
как это коснется комиса по самой запаске?
и что тут диковинного я так и не понял. вроде то о чем трубит кредит днепр у многих есть.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:03

  valya написав:
  greenozon написав:3 міс є по 18%

Де?


наприклад тут
http://accordbank.com.ua/ua/371.htm

ще Кредо можна глянути, але там треба ВІП пакет
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:07

mephala на выход по р2р укргаз комиссию не берёт. Проверено на монобанке (тут обсуждалось http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79026651).

Другие банки берут по-разному, интересуют те кто не берёт или берёт мизир, монобанк не удобен забирать с прозапаса у него самого обналичка 0,5% - те же яйца. А выводить на моно и сразу отправлять на хорошие карты сэпом может разнервировать фин.мон.
vitaliian
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