28 ноября 2017 Банк Кредит Днепр продолжает совершенствовать технические сервисы для клиентов и предлагает украинцам собственную услугу P2P-платежей – мгновенное перечисление средств между платежными картами любых украинских финучреждений – на еще более выгодных условиях: теперь пополнение любой карты Банка Кредит Днепр на сайте финучреждения происходит без комиссии, независимо от того, с карты какого банка оно проводится.
кто-то пробовал с прозапаса выводить через р2р на карту кредит днипро?
Другие банки берут по-разному, интересуют те кто не берёт или берёт мизир, монобанк не удобен забирать с прозапаса у него самого обналичка 0,5% - те же яйца. А выводить на моно и сразу отправлять на хорошие карты сэпом может разнервировать фин.мон.