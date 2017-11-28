Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 16:06
Спасибо за ссылки, как дополнение к минфину очень даже годно
NDV
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Додано: Чет 27 чер, 2019 18:34
в привате сейчас можно даже на 3 месяца -
16.5 закинуть! а если больше 250 к.грн вам и 17.5% сделают что сладенько!
diplomnet
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Додано: Чет 27 чер, 2019 21:44
3 міс є по 18%
greenozon
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:46
greenozon написав:
3 міс є по 18%
Де?
*******
valya
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:07
28 ноября 2017
Банк Кредит Днепр продолжает совершенствовать технические сервисы для клиентов и предлагает украинцам собственную услугу P2P-платежей – мгновенное перечисление средств между платежными картами любых украинских финучреждений – на еще более выгодных условиях: теперь пополнение любой карты Банка Кредит Днепр на сайте финучреждения происходит без комиссии, независимо от того, с карты какого банка оно проводится.
кто-то пробовал с прозапаса выводить через р2р на карту кредит днипро?
vitaliian
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:39
vitaliian так это сервис кредит днепр бесплатный как это коснется комиса по самой запаске? и что тут диковинного я так и не понял. вроде то о чем трубит кредит днепр у многих есть.
mephala
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 14:58
valya написав: greenozon написав:
3 міс є по 18%
Де?
Я видел только в идеябанке, но там для новых клиентов и до 50к грн
NDV
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:03
valya написав: greenozon написав:
3 міс є по 18%
Де?
наприклад тут
http://accordbank.com.ua/ua/371.htm
ще Кредо можна глянути, але там треба ВІП пакет
greenozon
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 21:07
mephala
на выход по р2р укргаз комиссию не берёт. Проверено на монобанке (тут обсуждалось
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=79026651
).
Другие банки берут по-разному, интересуют те кто не берёт или берёт мизир, монобанк не удобен забирать с прозапаса у него самого обналичка 0,5% - те же яйца. А выводить на моно и сразу отправлять на хорошие карты сэпом может разнервировать фин.мон.
vitaliian
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Додано: Чет 04 лип, 2019 08:55
ГеннадийUA написав:
Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Пароль входа в эко-банк это по умолчанию пин код карточки.
bogonya2
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