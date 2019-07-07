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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 878879880881

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 10:23

  bogonya2 написав:
  ГеннадийUA написав:Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.

Пароль входа в эко-банк это по умолчанию пин код карточки.

звонок на гарячую линию и пароль сбросят. потом сами установите пароль заново согласно стандартной процедуры.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 07:52

2

На голосовой линии до соединения оператора сказали ждать 5 минут, а ждал 15. Некомпетентно.
bolshojtapok
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:36

  bolshojtapok написав:На голосовой линии до соединения оператора сказали ждать 5 минут, а ждал 15. Некомпетентно.

Ждал больше двадцати минут тоже сейчас, не дождался.
VYu
 
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