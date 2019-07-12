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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:23
bogonya2 написав: ГеннадийUA написав:
Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Пароль входа в эко-банк это по умолчанию пин код карточки.
звонок на гарячую линию и пароль сбросят. потом сами установите пароль заново согласно стандартной процедуры.
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Додано: Пон 08 лип, 2019 07:52
На голосовой линии до соединения оператора сказали ждать 5 минут, а ждал 15. Некомпетентно.
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bolshojtapok
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Додано: Пон 08 лип, 2019 20:36
bolshojtapok написав:
На голосовой линии до соединения оператора сказали ждать 5 минут, а ждал 15. Некомпетентно.
Ждал больше двадцати минут тоже сейчас, не дождался.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24
vitaliian написав:
Зачем вы на рейтинги смотрите?
Например, Михайловский, был почти в самом низу всегда.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:17
У меня про запас в долларах. Что выгоднее: снять доллары и обменять на гривны или просто карточкой оплатить товар в магазине?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Суб 13 лип, 2019 12:07
Investor_K написав:У меня про запас в долларах. Что выгоднее: снять доллары и обменять на гривны или просто карточкой оплатить товар в магазине?
Если для оплаты есть любая карта с кешбеком > 0.75%, то выгоднее снимать (или не снимать) и менять.
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alter
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