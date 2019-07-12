звонок на гарячую линию и пароль сбросят. потом сами установите пароль заново согласно стандартной процедуры.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 10:23
Додано: Пон 08 лип, 2019 07:52
2
На голосовой линии до соединения оператора сказали ждать 5 минут, а ждал 15. Некомпетентно.
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:36
Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:24
Re: Укргазбанк
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:17
У меня про запас в долларах. Что выгоднее: снять доллары и обменять на гривны или просто карточкой оплатить товар в магазине?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 13 лип, 2019 12:07
Re: Укргазбанк
Если для оплаты есть любая карта с кешбеком > 0.75%, то выгоднее снимать (или не снимать) и менять.
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:43
на сегодня выгоднее снять доллары, обменять на гривны в обменке, покупки в магазине делать картой с кешбэком
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Додано: Суб 13 лип, 2019 13:48
Re: Укргазбанк
Так снимать или карточкой?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:54
у меня в регионе в обменке сегодня можно сдать по 25,95 минус комиссию УГБ 0,75% получится 25,755
Если же расчитаетесь в магазине долларовым Прозапасом курс 25,5 и нет кешбэка
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