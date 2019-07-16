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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:21
Подскажите,кто-нибудь,можно ли в интернет банке сделать обмен валют с долларовой карты Про-запас на гривневую Про-запас,или это фантастика?
Додано: Сер 17 лип, 2019 07:29
Re: Укргазбанк
Відповідно до звітності Укргазбанку, за підсумками першого півріччя 2019 року він отримав прибуток 276 млн грн (тоді як за аналогічний період минулого року - 216 млн грн).
Як писав Finbalance, за підсумками січня-травня Укргазбанк був лідером за зростанням чистих активів (+4,04 млрд грн, або +4,9%) та одним із лідерів за зростанням депозитного портфелю (+8,2 млрд грн, +12,6%).
Прибуток Укргазбанку за 2018 рік - 769 млн грн, за 2017 рік - 628 млн грн
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