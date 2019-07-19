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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:21

Подскажите,кто-нибудь,можно ли в интернет банке сделать обмен валют с долларовой карты Про-запас на гривневую Про-запас,или это фантастика? :?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:29

Re: Укргазбанк

Відповідно до звітності Укргазбанку, за підсумками першого півріччя 2019 року він отримав прибуток 276 млн грн (тоді як за аналогічний період минулого року - 216 млн грн).

Як писав Finbalance, за підсумками січня-травня Укргазбанк був лідером за зростанням чистих активів (+4,04 млрд грн, або +4,9%) та одним із лідерів за зростанням депозитного портфелю (+8,2 млрд грн, +12,6%).

Прибуток Укргазбанку за 2018 рік - 769 млн грн, за 2017 рік - 628 млн грн
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:13

Re: Укргазбанк

  Scotch написав:ли в интернет банке сделать обмен валют


тільки в моб. додатку є онлайн обмін валют
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:44

Пользование интернет-банкингом платное?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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