Додано: Вів 30 лип, 2019 14:25

Маю депозит в цьому банку. Враження таке, що його банально накачують пасивами, щоб дорожче продати (адже якість активів, якщо брати до уваги ті самі позики на сонячні батареї, зелені тарифи за якими скоро скасують, - така собі). Ну, поки за тижневий депозит у доларах платять 3,25 відсотки річних - гріх жалітися. Але...



Окрім того, маю рахунок, щоб інколи бавитися на Форексі. Так от... кинути туди двісті баксів у відділенні, в якому відкривав рахунок (Кропивницький) - ціла проблема, але пару раз (за годину чи півтори) це зробити вдавалося. При цьому в центрі Одеси та у Бердянську це родилося разів так у три швидше. Сьогодні завітав до іншого відділення у Кропивницькому. Співробітники почали телефонувати деінде, щоб дізнатися, як це все робиться. Очевидно, програмний комплекс банку - те ще гуано (що ще може бути у державному банку), але щоб вони не могли дізнатися номер мого рахунку - такого я собі уявити не міг. Ідемо далі: на моє зауваження, що якщо до номера мого рахунку мають доступ у Бердянську та Одесі - то їм же подзвонити можна, мені кажуть, що ми не будемо брати на себе таку відповідальність: мовляв, неси нам договір, в якому чітко зазначено номер торговельного рахунку. Його нема - я вже тричі (чи більше - я військовослужбовець) переїжджав, відколи його підписав:-(. Завіса



П. С. Зараз відвідаю відділення, де відкривав рахунок. Побачимо, що з того вийде. Відпишуся, якщо там не буде на три квартали черги з числа членів виборчих комісій (це тягнеться ще від завершення виборів)