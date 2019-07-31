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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 879880881882

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:21

Подскажите,кто-нибудь,можно ли в интернет банке сделать обмен валют с долларовой карты Про-запас на гривневую Про-запас,или это фантастика? :?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 07:29

Re: Укргазбанк

Відповідно до звітності Укргазбанку, за підсумками першого півріччя 2019 року він отримав прибуток 276 млн грн (тоді як за аналогічний період минулого року - 216 млн грн).

Як писав Finbalance, за підсумками січня-травня Укргазбанк був лідером за зростанням чистих активів (+4,04 млрд грн, або +4,9%) та одним із лідерів за зростанням депозитного портфелю (+8,2 млрд грн, +12,6%).

Прибуток Укргазбанку за 2018 рік - 769 млн грн, за 2017 рік - 628 млн грн
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:13

Re: Укргазбанк

  Scotch написав:ли в интернет банке сделать обмен валют


тільки в моб. додатку є онлайн обмін валют
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 07:44

Пользование интернет-банкингом платное?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:09

  ihorsic написав:Пользование интернет-банкингом платное?

бесплатное но его функционал близок к нулю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:16

  vitaliian написав:
  ihorsic написав:Пользование интернет-банкингом платное?

бесплатное но его функционал близок к нулю.


100%

більш "дубового" ІБ в житті не бачив
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:25

Маю депозит в цьому банку. Враження таке, що його банально накачують пасивами, щоб дорожче продати (адже якість активів, якщо брати до уваги ті самі позики на сонячні батареї, зелені тарифи за якими скоро скасують, - така собі). Ну, поки за тижневий депозит у доларах платять 3,25 відсотки річних - гріх жалітися. Але...

Окрім того, маю рахунок, щоб інколи бавитися на Форексі. Так от... кинути туди двісті баксів у відділенні, в якому відкривав рахунок (Кропивницький) - ціла проблема, але пару раз (за годину чи півтори) це зробити вдавалося. При цьому в центрі Одеси та у Бердянську це родилося разів так у три швидше. Сьогодні завітав до іншого відділення у Кропивницькому. Співробітники почали телефонувати деінде, щоб дізнатися, як це все робиться. Очевидно, програмний комплекс банку - те ще гуано (що ще може бути у державному банку), але щоб вони не могли дізнатися номер мого рахунку - такого я собі уявити не міг. Ідемо далі: на моє зауваження, що якщо до номера мого рахунку мають доступ у Бердянську та Одесі - то їм же подзвонити можна, мені кажуть, що ми не будемо брати на себе таку відповідальність: мовляв, неси нам договір, в якому чітко зазначено номер торговельного рахунку. Його нема - я вже тричі (чи більше - я військовослужбовець) переїжджав, відколи його підписав:-(. Завіса

П. С. Зараз відвідаю відділення, де відкривав рахунок. Побачимо, що з того вийде. Відпишуся, якщо там не буде на три квартали черги з числа членів виборчих комісій (це тягнеться ще від завершення виборів)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:04

  max_us_ua написав:Маю депозит в цьому банку. Враження таке, що його банально накачують пасивами, щоб дорожче продати (адже якість активів, якщо брати до уваги ті самі позики на сонячні батареї, зелені тарифи за якими скоро скасують, - така собі). Ну, поки за тижневий депозит у доларах платять 3,25 відсотки річних - гріх жалітися. Але...

Окрім того, маю рахунок, щоб інколи бавитися на Форексі. Так от... кинути туди двісті баксів у відділенні, в якому відкривав рахунок (Кропивницький) - ціла проблема, але пару раз (за годину чи півтори) це зробити вдавалося. При цьому в центрі Одеси та у Бердянську це родилося разів так у три швидше. Сьогодні завітав до іншого відділення у Кропивницькому. Співробітники почали телефонувати деінде, щоб дізнатися, як це все робиться. Очевидно, програмний комплекс банку - те ще гуано (що ще може бути у державному банку), але щоб вони не могли дізнатися номер мого рахунку - такого я собі уявити не міг. Ідемо далі: на моє зауваження, що якщо до номера мого рахунку мають доступ у Бердянську та Одесі - то їм же подзвонити можна, мені кажуть, що ми не будемо брати на себе таку відповідальність: мовляв, неси нам договір, в якому чітко зазначено номер торговельного рахунку. Його нема - я вже тричі (чи більше - я військовослужбовець) переїжджав, відколи його підписав:-(. Завіса

П. С. Зараз відвідаю відділення, де відкривав рахунок. Побачимо, що з того вийде. Відпишуся, якщо там не буде на три квартали черги з числа членів виборчих комісій (це тягнеться ще від завершення виборів)

ну не знаю , я пока виртуально перевожу грн в уе , еще не забирал - грн лежала с момента выплат по Дельте,форуму и т.д.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:02

Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.
Julio
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:27

  Julio написав:Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.

Есть оговорка. По одной карте можно купить не более чем на 30 000 грн,за день можно купить по всем картам не более 150000 грн (эквивалент ) , также перевод между своими картами стоит 5 грн , как-то так
никому не верю
sens
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