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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:35

  sens написав:
  Julio написав:Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.

Есть оговорка. По одной карте можно купить не более чем на 30 000 грн,за день можно купить по всем картам не более 150000 грн (эквивалент ) , также перевод между своими картами стоит 5 грн , как-то так

то есть нужно иметь 5 карт ? и зачем переводить между своими картами ? нельзя бесплатно закинуть гривну и бесплатно снять валюту ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:41

  SILVER_UA написав:
  sens написав:
  Julio написав:Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.

Есть оговорка. По одной карте можно купить не более чем на 30 000 грн,за день можно купить по всем картам не более 150000 грн (эквивалент ) , также перевод между своими картами стоит 5 грн , как-то так

то есть нужно иметь 5 карт ? и зачем переводить между своими картами ? нельзя бесплатно закинуть гривну и бесплатно снять валюту ?
вы читаете? Лимит на одну карту для обмена изменить нельзя и равно эквивалент 30000грн
никому не верю
sens
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Подякував: 31 раз.
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  #<1 ... 880881882883
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