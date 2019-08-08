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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 880881882883

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:35

  sens написав:
  Julio написав:Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.

Есть оговорка. По одной карте можно купить не более чем на 30 000 грн,за день можно купить по всем картам не более 150000 грн (эквивалент ) , также перевод между своими картами стоит 5 грн , как-то так

то есть нужно иметь 5 карт ? и зачем переводить между своими картами ? нельзя бесплатно закинуть гривну и бесплатно снять валюту ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:41

  SILVER_UA написав:
  sens написав:
  Julio написав:Пришло очередное обновление мобильного экобанка, после которого заработал вход по отпечатку пальца. Фантастика! А доллар прямо сейчас жадный Укргаз продает по 25.20. По 25.20, Карл, в то время как в Альфе по 25.25. The Wow Starts Now.

Есть оговорка. По одной карте можно купить не более чем на 30 000 грн,за день можно купить по всем картам не более 150000 грн (эквивалент ) , также перевод между своими картами стоит 5 грн , как-то так

то есть нужно иметь 5 карт ? и зачем переводить между своими картами ? нельзя бесплатно закинуть гривну и бесплатно снять валюту ?
вы читаете? Лимит на одну карту для обмена изменить нельзя и равно эквивалент 30000грн
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 09:26

лежит на депозите 150тыс грн.
хочу еще открыть новый вклад до фонда.
Будут ли мониторить? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 10:31

  Игорь Алексеевич написав:лежит на депозите 150тыс грн.
хочу еще открыть новый вклад до фонда.
Будут ли мониторить? :roll:

Они мониторят всегда. Нбу обязывает. Но вот будут ли требовать доки об источниках происхождения средств - нет. Ну если только деньги не поступят из Ирака с назначением платежа за поставку обогащенного урана, девочек или наркоты :)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 11:27

Re: Укргазбанк

  Flamingo написав:Но вот будут ли требовать доки об источниках происхождения средств - нет.


людський фактор ніхто не відміняв
менеджер став не з тої ноги, і тд і тп
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:30

УКРГАЗБАНК знизив тарифи на оренду банківських сейфів

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ih_seyifov
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:26

Re: Укргазбанк

валютні ставки впали. Вже 4% максимум
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:31

інший (синій) держбанк ще тримається :)
але чи надовго ..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:33

  wolt450 написав:валютні ставки впали. Вже 4% максимум

С какого числа изменили ставки?
Нашел с 07.08
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:53

  greenozon написав:УКРГАЗБАНК знизив тарифи на оренду банківських сейфів

https://www.ukrgasbank.com/press_center ... ih_seyifov

Чи сертифіковані вони Імпрінтером?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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