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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 881882883884

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:44

klug

головне щоб замок був сувальдним! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 15:18

Re: Укргазбанк

Подумываю открыть валютный Прозапас. Какие подводные камни кроме комиссии за снятие, платных смс и неснижаемого остатка?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05

dr_morgenstern
СМС відключається.
Нормальний продукт для своїх цілей - оперативний доступ до фінансів в разі нагальної потреби.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 20:05

  V2 написав:dr_morgenstern
СМС відключається.
Нормальний продукт для своїх цілей - оперативний доступ до фінансів в разі нагальної потреби.

На очень долгую перспективу и конечно же все с комиссиями
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 21:28

Re: Укргазбанк

sens написав:
  V2 написав:dr_morgenstern
СМС відключається.
Нормальний продукт для своїх цілей - оперативний доступ до фінансів в разі нагальної потреби.

На очень долгую перспективу и конечно же все с комиссиями


Ну, к тому, что первые три месяца будет только отбиваться комиссия за снятие, я, в принципе, готов. Если же взять период в один год, то Прозапас получается даже примерно на 10% выгоднее семидневного депо, что не так уж плохо. Плюс контроль средств через ИБ (очень не хватает в обычных укргазовских депо) и возможность пополнения.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 23:14

Re: Укргазбанк

Тут есть веб-банкинг? Или только ЭКО?
Офшорчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:28

  Офшорчик написав:Тут есть веб-банкинг? Или только ЭКО?


є мобільний додаток і є ІБ -
https://auth.ukrgasbank.com/
+50грн !
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