klug
головне щоб замок був сувальдним!
2 шт і 24на7 відео
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:44
klug
головне щоб замок був сувальдним!
2 шт і 24на7 відео
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 12 сер, 2019 15:18
Re: Укргазбанк
Подумываю открыть валютный Прозапас. Какие подводные камни кроме комиссии за снятие, платных смс и неснижаемого остатка?
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:05
dr_morgenstern
СМС відключається.
Нормальний продукт для своїх цілей - оперативний доступ до фінансів в разі нагальної потреби.
Додано: Пон 12 сер, 2019 20:05
На очень долгую перспективу и конечно же все с комиссиями
никому не верю
Додано: Пон 12 сер, 2019 21:28
Re: Укргазбанк
Ну, к тому, что первые три месяца будет только отбиваться комиссия за снятие, я, в принципе, готов. Если же взять период в один год, то Прозапас получается даже примерно на 10% выгоднее семидневного депо, что не так уж плохо. Плюс контроль средств через ИБ (очень не хватает в обычных укргазовских депо) и возможность пополнения.
Додано: Пон 12 сер, 2019 23:14
Re: Укргазбанк
Тут есть веб-банкинг? Или только ЭКО?
Додано: Вів 13 сер, 2019 07:28
є мобільний додаток і є ІБ -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:16
В чем-то из перечисленного можно переоформить закончившиеся депозиты?
Работают ли они с текущими счетами или только с картами?
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