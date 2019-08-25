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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:21
эти бяки проценты по "Прибуткова 7-ка" порезали.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07
у газа сейчвс шикарный курс долл 25,25.
если пополнить гривневую карту сейчас (в выходные) через п2п и купить валюту, нарисуют овер?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:34
Коллеги, выход с Про-запаса годового через сторонний п2п - без комиссии?
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