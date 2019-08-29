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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:21
эти бяки проценты по "Прибуткова 7-ка" порезали.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 13:07
у газа сейчвс шикарный курс долл 25,25.
если пополнить гривневую карту сейчас (в выходные) через п2п и купить валюту, нарисуют овер?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Пон 26 сер, 2019 19:34
Коллеги, выход с Про-запаса годового через сторонний п2п - без комиссии?
Додано: Вів 27 сер, 2019 20:19
Оформляем новый прозапас,для экспериментов , выводим результат . в укргазе нет официального пополнение карты банка конкорд как в приват24 например
никому не верю
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:10
в Goole Play есть два Эко мобайл-банкинг. Один от "JSB UKRGAZBANK", а второй от "Ecobank"
что за приколы?
там есть еще "iTiny 2.0", не понятно шо это такое
Додано: Чет 29 сер, 2019 23:25
1) Карты "про-запас", есть, на период более чем 1 год? чтобы там был фиксированный процент?
у меня спросили какие карту Вам надо на год? я сказал - да.
2) И какие карты выбрать чтобы торговать в интернет-банкинге? Стандарт - 0.1% пополнение и снятие в кассе за 0%?
3) В интернет-банкинге торговля между картами "про-запас" с стандартной комиссией 0.5-0.75%? Или шара 0%?
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