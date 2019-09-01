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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 883884885886

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:15

  proftpd66 написав:
  antey718 написав:
  proftpd66 написав:кто что слышал про манибэк?

есть какой-то кешбэк который никто не знает.


Я так понимаю там кешбек только от партнеров, как очевигода у укрсиба.



инфа про это где-то есть? загадочный кешбэк который никто не знает


https://www.keycard.ua/
antey718
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:50

Re: Укргазбанк

проценты по прозапасу когда капают?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:57

Investor_K

Завтра в восемь вечера (полдевятого)
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 17:33

За пополнение валютного про запас через операциониста ввели оплату. Каков ее размер?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 22:33

Re: Укргазбанк

Investor_K написав:За пополнение валютного про запас через операциониста ввели оплату. Каков ее размер?
Через операциониста - это без наличия карты? Во вторник пополнял напрямую в кассе (с картой) - без комиссии.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 00:05

  dr_morgenstern написав:
Investor_K написав:За пополнение валютного про запас через операциониста ввели оплату. Каков ее размер?
Через операциониста - это без наличия карты? Во вторник пополнял напрямую в кассе (с картой) - без комиссии.


напрямую говорите? с картой? а пинкод вводили?
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