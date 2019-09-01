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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:15
Додано: Нед 01 вер, 2019 15:50
Re: Укргазбанк
проценты по прозапасу когда капают?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 01 вер, 2019 16:57
Investor_K
Завтра в восемь вечера (полдевятого)
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Нед 01 вер, 2019 17:33
За пополнение валютного про запас через операциониста ввели оплату. Каков ее размер?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 01 вер, 2019 22:33
Re: Укргазбанк
Через операциониста - это без наличия карты? Во вторник пополнял напрямую в кассе (с картой) - без комиссии.
Додано: Пон 02 вер, 2019 00:05
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