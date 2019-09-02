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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 884885886887

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 682
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
99
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 682
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 09:40

Прозапас разве обязательно пополнять для подвышеной ставки?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:23

Re: Укргазбанк

andreyiskra написав:Прозапас разве обязательно пополнять для подвышеной ставки?
Необязательно, но при потребности в ежемесячном пополнении - это можно было сделать в первый банковский день календарного месяца (зачисление по номеру счета - без физической карты) и получать уже в этом месяце повышенную ставку на общую сумму, а теперь такой вариант - только с комиссией за зачисление (при оформлении карты на прошлой неделе об этом упоминали, размер комиссии - не уточнил, к сожалению).
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 16:26

dr_morgenstern
тобто варіантів поповнення Прозапасу під 0 не залишилось?
ех, тільки думав відкрити її
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 17:53

  greenozon написав:dr_morgenstern
тобто варіантів поповнення Прозапасу під 0 не залишилось?
ех, тільки думав відкрити її

можна поповнювати поточний рахунок та переказувати на про-запас через економіста
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 18:19

Re: Укргазбанк

greenozon написав:dr_morgenstern
тобто варіантів поповнення Прозапасу під 0 не залишилось?
ех, тільки думав відкрити її
Ну почему же - во вторник открыл карту (неименнную), тут же в кассе пополнил на 1К (карту давал кассиру, пин вводил), через час проверил в приложении (смс отключены) - отобразился баланс в 1К и пока без изменений, ну а дальше - буду посмотреть.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:06

Как смс отключить. У меня з/п в укргазе. Горячка говорит что нельзя отключить. Я говорю нафиг мне ваше смс за 7 грн, в приложении все видно.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:37

Коллеги, а какой сейчас процент по ПроЗапасу годовому?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:56

Re: Укргазбанк

andreyiskra написав:Как смс отключить. У меня з/п в укргазе. Горячка говорит что нельзя отключить. Я говорю нафиг мне ваше смс за 7 грн, в приложении все видно.
По зарплатной - не в курсе, по прозапас-карте отключил письменным заявлением в отделении ("заява про відключення продукту смс-банкінг").
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:34

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4

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:19


Спасибо, значит ... 15
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