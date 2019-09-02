|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:23
Re: Укргазбанк
Необязательно, но при потребности в ежемесячном пополнении - это можно было сделать в первый банковский день календарного месяца (зачисление по номеру счета - без физической карты) и получать уже в этом месяце повышенную ставку на общую сумму, а теперь такой вариант - только с комиссией за зачисление (при оформлении карты на прошлой неделе об этом упоминали, размер комиссии - не уточнил, к сожалению).
Додано: Пон 02 вер, 2019 16:26
dr_morgenstern
тобто варіантів поповнення Прозапасу під 0 не залишилось?
ех, тільки думав відкрити її
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 вер, 2019 17:53
можна поповнювати поточний рахунок та переказувати на про-запас через економіста
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 02 вер, 2019 18:19
Re: Укргазбанк
Ну почему же - во вторник открыл карту (неименнную), тут же в кассе пополнил на 1К (карту давал кассиру, пин вводил), через час проверил в приложении (смс отключены) - отобразился баланс в 1К и пока без изменений, ну а дальше - буду посмотреть.
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:06
Как смс отключить. У меня з/п в укргазе. Горячка говорит что нельзя отключить. Я говорю нафиг мне ваше смс за 7 грн, в приложении все видно.
Додано: Пон 02 вер, 2019 19:56
Re: Укргазбанк
По зарплатной - не в курсе, по прозапас-карте отключил письменным заявлением в отделении ("заява про відключення продукту смс-банкінг").
Додано: Пон 02 вер, 2019 21:34
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 вер, 2019 07:19
Спасибо, значит ... 15
|