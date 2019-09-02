la9 написав:greenozon написав:la9
4
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas/
Спасибо, значит ... 15
Лучше в Форвард карта Депозитка
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:55
Лучше в Форвард карта Депозитка
Додано: Вів 03 вер, 2019 10:42
isen
Депозитка в грн, Прозапас тут мабуть валютний цікавить публіку
із депозиткою є нюанси (див гілку банку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 вер, 2019 12:42
Вроде ж, она не для всех была?
Додано: Вів 03 вер, 2019 13:16
la9
для всіх, але її було важко отримати (лише в якигось кредитних точках)
зараз інша проблема - не завозять нові
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 вер, 2019 14:28
Вроде ж, она не для всех была?
Сейчас для всех и везде. только перед заходом в отделение уточняйте наличие пластика
Депозитка хороший продукт, стоит брать
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