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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 885886887888

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 683
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 683
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:55

  la9 написав:

Спасибо, значит ... 15

Лучше в Форвард карта Депозитка
isen
 
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Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 10:42

isen

Депозитка в грн, Прозапас тут мабуть валютний цікавить публіку
із депозиткою є нюанси (див гілку банку)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 5904
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 12:42

  isen написав:
  la9 написав:

Спасибо, значит ... 15

Лучше в Форвард карта Депозитка

Вроде ж, она не для всех была?
la9
 
Повідомлень: 1432
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 13:16

la9
для всіх, але її було важко отримати (лише в якигось кредитних точках)
зараз інша проблема - не завозять нові :)
+50грн !
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greenozon
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Подякував: 192 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 14:28

Вроде ж, она не для всех была?
Сейчас для всех и везде. только перед заходом в отделение уточняйте наличие пластика
Депозитка хороший продукт, стоит брать
isen
 
Повідомлень: 425
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59

% по депо снова вниз

Позвонила менеджер и сообщила, что банк со вторника ставки по депо опять опускает. Предлагала застолбиться под заканчивающийся в ноябре вклад.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:02

  Flamingo написав:Позвонила менеджер и сообщила, что банк со вторника ставки по депо опять опускает. Предлагала застолбиться под заканчивающийся в ноябре вклад.

И что там со столбами? у меня тоже в ноябре заканчивается, думал на год продлиться
maxim2014
 
Повідомлень: 1547
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:01

Пізно (як на мене) стовбитись
річні -

14,5% в грн.
4,0% в USD
4,0% в EUR

вже понижали пару раз і далі будуть
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:34

  greenozon написав:Пізно (як на мене) стовбитись
річні -

14,5% в грн.
4,0% в USD
4,0% в EUR

вже понижали пару раз і далі будуть

Раз уж все-равно будут понижать, то 4 это все-же лучше чем какие-нить 3.5 :)
maxim2014
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 19.09.14
Подякував: 151 раз.
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  #<1 ... 885886887888
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