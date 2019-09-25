Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 07:28
В нагрузку достался мне этот бесплатно проживающий с кредитным лимитом.
Смотрю что по нему нет ни кешбека, ни каких-то других плюшек, кроме нескольких непонятных магазинов и МСревордс(в кабинет последнего зайти не могу). Вдобавок согласно договора есть страховка. Подскажите, страховка отключаемая? Возможно по плюшкам я немного не дочитал?
Water
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Додано: Сер 18 вер, 2019 07:53
Дык ревордс довольно неплохая штука. Есть ликвидные фантики вроде пополнения мобильного или топлива. Бильше - это жалкая пародия.
В своё время (ещё в Привате) пол года не платил за мобильный благодаря ревордсу.
maxim2014
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Додано: Сер 18 вер, 2019 11:17
казали депозитні % мали впасти
https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/
хтось слідкував?
greenozon
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Додано: Сер 18 вер, 2019 11:32
isen
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:51
1. По карті ПРО ЗАПАС фінмон відпрацьовує? До 150к питань не виникне?
2. З цієї карти можна відкрити без коміса місячне депо?
KVV
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:59
Вчера газ ввел комисс на сторонние п2п.
https://www.ukrgasbank.com/press_center ... gih_bankov
Итак в неделю по банку: аваль-тас- аккорд- газ. Кто следующий?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:05
У таза в зависимости от тарифа карты, не тотально как у других.
А вот за один "родственный" газмясу банк - тревожно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
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