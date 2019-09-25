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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 886887888889

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 683
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 683
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:28

домовичек

В нагрузку достался мне этот бесплатно проживающий с кредитным лимитом.
Смотрю что по нему нет ни кешбека, ни каких-то других плюшек, кроме нескольких непонятных магазинов и МСревордс(в кабинет последнего зайти не могу). Вдобавок согласно договора есть страховка.
Подскажите, страховка отключаемая? Возможно по плюшкам я немного не дочитал?
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:53

Re: Укргазбанк

Дык ревордс довольно неплохая штука. Есть ликвидные фантики вроде пополнения мобильного или топлива. Бильше - это жалкая пародия.
В своё время (ещё в Привате) пол года не платил за мобильный благодаря ревордсу.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:17

казали депозитні % мали впасти

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/

хтось слідкував?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:32

  greenozon написав:казали депозитні % мали впасти

https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/

хтось слідкував?

на 0,5% по евро снизили
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:51

ПРО ЗАПАС

1. По карті ПРО ЗАПАС фінмон відпрацьовує? До 150к питань не виникне?
2. З цієї карти можна відкрити без коміса місячне депо?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:59

Re: Укргазбанк

Вчера газ ввел комисс на сторонние п2п. https://www.ukrgasbank.com/press_center ... gih_bankov
Итак в неделю по банку: аваль-тас- аккорд- газ. Кто следующий?
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:05

  VLADPn написав:Вчера газ ввел комисс на сторонние п2п. https://www.ukrgasbank.com/press_center ... gih_bankov
Итак в неделю по банку: аваль-тас- аккорд- газ. Кто следующий?

У таза в зависимости от тарифа карты, не тотально как у других.

А вот за один "родственный" газмясу банк - тревожно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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