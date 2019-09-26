В нагрузку достался мне этот бесплатно проживающий с кредитным лимитом. Смотрю что по нему нет ни кешбека, ни каких-то других плюшек, кроме нескольких непонятных магазинов и МСревордс(в кабинет последнего зайти не могу). Вдобавок согласно договора есть страховка. Подскажите, страховка отключаемая? Возможно по плюшкам я немного не дочитал?
Дык ревордс довольно неплохая штука. Есть ликвидные фантики вроде пополнения мобильного или топлива. Бильше - это жалкая пародия. В своё время (ещё в Привате) пол года не платил за мобильный благодаря ревордсу.
9. Банк має право вносити зміни до правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомивши про відповідні зміни користувача у спосіб, передбачений договором.
Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни.
І це майже держбанк... Хто там має бажання перевірити як НБУ справляється зі своїми новими функціями?