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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 683
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
100
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 683
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:43

  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Купить шото нєнужноє (Пєчкин). :)
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Повідомлень: 29487
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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  #<1 ... 887888889890
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