Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:43
Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:46
еслиплатить картой то должен быть кэшбек хотябы 2%
а тут грубо говоря 0,5 - значит для покупки выгодней даже снять.
просто как-то без предупреждений ввели или я пропустил обьяву.
может ещё остались какие тропки с "прозапаса"? (можно в личку) а то неохота дарить банке 100 грн. на ровном месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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