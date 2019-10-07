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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:43
uaprofi написав:
б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:46
Квесторе_поверніться написав: uaprofi написав:
б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
еслиплатить картой то должен быть кэшбек хотябы 2%
а тут грубо говоря 0,5 - значит для покупки выгодней даже снять.
просто как-то без предупреждений ввели или я пропустил обьяву.
может ещё остались какие тропки с "прозапаса"? (можно в личку) а то неохота дарить банке 100 грн. на ровном месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Нед 29 вер, 2019 14:48
uaprofi написав:
б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.
Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
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Julio
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Додано: Пон 30 вер, 2019 13:35
uaprofi написав:
б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
комиссия при покупке в магазине 1 грн.
0.5% от суммы снятия до неснижаемого остатка.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 21:05
Julio написав: uaprofi написав:
б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.
Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
Приєднась до запитання, хто що спробував за ці дні? Поділіться досвідом, краще в приват мабуть...
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Додано: Вів 08 жов, 2019 02:04
andreyiskra написав:
Как смс отключить. У меня з/п в укргазе. Горячка говорит что нельзя отключить. Я говорю нафиг мне ваше смс за 7 грн, в приложении все видно.
заява в отделении пишется на отключку
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