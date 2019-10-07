uaprofi написав:б***, а не приуели они? как теперь деньги с прозапаса снять?
Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
uaprofi написав:б***, а не приуели они? как теперь деньги с прозапаса снять?
Купить шото нєнужноє (Пєчкин).
еслиплатить картой то должен быть кэшбек хотябы 2% а тут грубо говоря 0,5 - значит для покупки выгодней даже снять. просто как-то без предупреждений ввели или я пропустил обьяву. может ещё остались какие тропки с "прозапаса"? (можно в личку) а то неохота дарить банке 100 грн. на ровном месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) *** осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi написав:б***, а не приуели они? как теперь деньги с прозапаса снять?
Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.
Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
uaprofi написав:б***, а не приуели они? как теперь деньги с прозапаса снять?
Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.
Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
Приєднась до запитання, хто що спробував за ці дні? Поділіться досвідом, краще в приват мабуть...
uaprofi написав:б***, а не приуели они? как теперь деньги с прозапаса снять?
Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.
Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
Приєднась до запитання, хто що спробував за ці дні? Поділіться досвідом, краще в приват мабуть...
Я спробував. Результат, на жаль, невтішний, тому не бачу сенсу ховати його у приват. У мобільному екобанку відправив з прозапаса 1600 грн на пакетну карту Альфи (ультра).
Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".
Тримав тут гривневний депозит у 2016 році - відділення на Борщагівській. Ну шо сказати - не дуже було комфортно відпрошуватись з роботи, щоб кожен раз простоювати пару годин в чергах.. Дуже повільно і неквапливо все робилося. Ще й періодично то система вилетала, то принтер не друкував, і все це жваво обговорювалось менеджерами при клієнтах. Сподіваюсь, зараз ситуація покращилась.
wadziu087 написав:Тримав тут гривневний депозит у 2016 році - відділення на Борщагівській. Ну шо сказати - не дуже було комфортно відпрошуватись з роботи, щоб кожен раз простоювати пару годин в чергах.. Дуже повільно і неквапливо все робилося. Ще й періодично то система вилетала, то принтер не друкував, і все це жваво обговорювалось менеджерами при клієнтах. Сподіваюсь, зараз ситуація покращилась.
Бгг, у них оплата комуналки в додатку уже рік мабуть в стадії 38% готовності. Класична державна контора, глуха і гнила, ощад - верх технолонічності в порівнянні