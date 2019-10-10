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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 887888889890

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 684
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:43

  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Купить шото нєнужноє (Пєчкин). :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:46

  Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Купить шото нєнужноє (Пєчкин). :)


еслиплатить картой то должен быть кэшбек хотябы 2%
а тут грубо говоря 0,5 - значит для покупки выгодней даже снять.
просто как-то без предупреждений ввели или я пропустил обьяву.
может ещё остались какие тропки с "прозапаса"? (можно в личку) а то неохота дарить банке 100 грн. на ровном месте
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 14:48

  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.

Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 13:35

Re: Укргазбанк

  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?

комиссия при покупке в магазине 1 грн.
0.5% от суммы снятия до неснижаемого остатка.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 21:05

  Julio написав:
  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.

Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?

Приєднась до запитання, хто що спробував за ці дні? Поділіться досвідом, краще в приват мабуть...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 02:04

  andreyiskra написав:Как смс отключить. У меня з/п в укргазе. Горячка говорит что нельзя отключить. Я говорю нафиг мне ваше смс за 7 грн, в приложении все видно.

заява в отделении пишется на отключку
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:23

  kotyk222 написав:
  Julio написав:
  uaprofi написав:б***, а не приуели они?
как теперь деньги с прозапаса снять?
:twisted:

Щоб здійснювати перекази між картками як завжди дешево та швидко, використовуйте наш мобільний додаток «ЕКОбанк онлайн». Комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме лише 5 грн незалежно від суми переказу.

Здесь идёт речь о р2р на карту любого банка или только внутри газа?

Приєднась до запитання, хто що спробував за ці дні? Поділіться досвідом, краще в приват мабуть...

Я спробував. Результат, на жаль, невтішний, тому не бачу сенсу ховати його у приват. У мобільному екобанку відправив з прозапаса 1600 грн на пакетну карту Альфи (ультра).

Зображення

Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 11:32

Тримав тут гривневний депозит у 2016 році - відділення на Борщагівській. Ну шо сказати - не дуже було комфортно відпрошуватись з роботи, щоб кожен раз простоювати пару годин в чергах.. Дуже повільно і неквапливо все робилося. Ще й періодично то система вилетала, то принтер не друкував, і все це жваво обговорювалось менеджерами при клієнтах. Сподіваюсь, зараз ситуація покращилась.
wadziu087
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 14:28

  wadziu087 написав:Тримав тут гривневний депозит у 2016 році - відділення на Борщагівській. Ну шо сказати - не дуже було комфортно відпрошуватись з роботи, щоб кожен раз простоювати пару годин в чергах.. Дуже повільно і неквапливо все робилося. Ще й періодично то система вилетала, то принтер не друкував, і все це жваво обговорювалось менеджерами при клієнтах. Сподіваюсь, зараз ситуація покращилась.

Бгг, у них оплата комуналки в додатку уже рік мабуть в стадії 38% готовності. Класична державна контора, глуха і гнила, ощад - верх технолонічності в порівнянні
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:43

  Julio написав:Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".

1% списали или только заблокировали?
Bosstone
 
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