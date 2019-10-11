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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 684
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:06

  Bosstone написав:
  Julio написав:Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".

1% списали или только заблокировали?


Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:01

Re: Укргазбанк

Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
kotyk222
 
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  #<1 ... 888889890891
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