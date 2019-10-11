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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:06
Bosstone написав: Julio написав:
Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".
1% списали или только заблокировали?
Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
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Julio
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:01
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
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kotyk222
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