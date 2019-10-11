Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:06
Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:01
Re: Укргазбанк
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
Додано: Суб 12 жов, 2019 05:54
После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
никому не верю
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