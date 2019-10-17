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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:06
Bosstone написав: Julio написав:
Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".
1% списали или только заблокировали?
Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
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Julio
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:01
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
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kotyk222
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Додано: Суб 12 жов, 2019 05:54
kotyk222 написав:
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:45
sens написав: kotyk222 написав:
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
Дуже цікаво на скільки влетіли більше Фонда...якщо не секрет...можна в грн?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 13 жов, 2019 10:00
sens написав: kotyk222 написав:
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
Мав справу тільки з гривнею. До додатка екобанк, був ще більш рахітний myukrgasbank, який більше висів чим працював, але там гривні бігали між карточками без комісії, золоті часи були. Фактично прозапас був ощадним рахунком зі ставкою депозиту
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kotyk222
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:20
sens написав: kotyk222 написав:
Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
там 2-3 месяца получается, не 4.5. Можно, так же, белочки 6.5к+ на 3%, снятие 0%. Но если обанкротится белки, то ждать до хрена времени на выплату до 200к.
можно купить евро по 1.089. Потом продать по +1.25. Можно купить контрабас через какой-то сайт, если курс будет выгодный. Обнал в 0% комиссию. (я правда не проверял, вдруг там будет двойной конверт
)
про евро: скоро развалится PS: кто-то проверял? если на каком-то сайте выбрать евро валюту для покупки товара и платить евро-pro-запас. То конверт будет двойной и/или тройной через доллар-гривну?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 22:42
Не будет никакого конверта. Уйдут ваши евро голые и босые.
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