RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 888889890891

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 684
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 684
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:06

  Bosstone написав:
  Julio написав:Після завершення операції баланс рахунку зменшився не на 1605 грн, як написано на знімку екрана, а на 1621 грн. Отже, комісія за грошові перекази власних коштів у додатку становитиме не "лише 5 грн", а "лише 1% + 5 грн".

1% списали или только заблокировали?


Полагаю, что списали, т.к. прошло уже больше недели, а остаток на счету не изменился.
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 151
З нами з: 12.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 20:01

Re: Укргазбанк

Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний
kotyk222
 
Повідомлень: 112
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 05:54

  kotyk222 написав:Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний

После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11611
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:45

  sens написав:
  kotyk222 написав:Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний

После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.

Дуже цікаво на скільки влетіли більше Фонда...якщо не секрет...можна в грн?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29758
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 10:00

  sens написав:
  kotyk222 написав:Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний

После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.

Мав справу тільки з гривнею. До додатка екобанк, був ще більш рахітний myukrgasbank, який більше висів чим працював, але там гривні бігали між карточками без комісії, золоті часи були. Фактично прозапас був ощадним рахунком зі ставкою депозиту
kotyk222
 
Повідомлень: 112
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:20

  sens написав:
  kotyk222 написав:Вихід з прозапасу завжди декларувався за 1%. Просто тупорилі банкіри роками латали дири - їх було декілька, нарешті прикрили усі. Про деякі і я писав. Якщо ж що лишилось - пишіть в приват, буду вдячний

После приложения Экобанк все работает стабильно,с комиссией. Теперь реально деньги на карте должны вылежать 4-5 месяцев ( доллар евро ),чтобы был от банка %. Я за последние 10 лет ни разу еще валюту не снимал в банках,получал вклад через банк-агент в полном об теме,без комиссий,но в национальной валюте.


там 2-3 месяца получается, не 4.5. Можно, так же, белочки 6.5к+ на 3%, снятие 0%. Но если обанкротится белки, то ждать до хрена времени на выплату до 200к.

можно купить евро по 1.089. Потом продать по +1.25. Можно купить контрабас через какой-то сайт, если курс будет выгодный. Обнал в 0% комиссию. (я правда не проверял, вдруг там будет двойной конверт :!: :!: )

про евро: скоро развалится :mrgreen:

PS: кто-то проверял? если на каком-то сайте выбрать евро валюту для покупки товара и платить евро-pro-запас. То конверт будет двойной и/или тройной через доллар-гривну?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 22.12.16
Подякував: 120 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:42

Re: Укргазбанк

Не будет никакого конверта. Уйдут ваши евро голые и босые.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 30.08.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:51

Re: Укргазбанк

В деяких питаннях таки досить продвинутий банк.
можна через гарячку відкрити новий або поповнити діючий вклад.
Аби кошти були на рахунку
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3254
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:25

  Кащей написав:Не будет никакого конверта. Уйдут ваши евро голые и босые.


есть на сайта стоит USD, а платить EUR Pro-запас, будет конверт двойной через гривну?

если SWIFT отправить, вдруг будет без %?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 22.12.16
Подякував: 120 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 888889890891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15426)
19.10.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.