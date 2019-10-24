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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:32
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andreyiskra
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:53
proftpd66 написав: Кащей написав:
Не будет никакого конверта. Уйдут ваши евро голые и босые.
есть на сайта стоит USD, а платить EUR Pro-запас, будет конверт двойной через гривну?
если SWIFT отправить, вдруг будет без %?
Зависит от сайта, но чаще всего вас обует сайт за счёт своего курса долл-евро, а Газ честно отдаст столько евро, сколько указано.
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Кащей
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Додано: Суб 19 жов, 2019 22:56
Кащей написав: proftpd66 написав: Кащей написав:
Не будет никакого конверта. Уйдут ваши евро голые и босые.
есть на сайта стоит USD, а платить EUR Pro-запас, будет конверт двойной через гривну?
если SWIFT отправить, вдруг будет без %?
Зависит от сайта, но чаще всего вас обует сайт за счёт своего курса долл-евро, а Газ честно отдаст столько евро, сколько указано.
если покупка в USD на сайте, то сайт не меняет ничего в евро, а отсылает банку USD. Тут скорее всего конверт будет через гривну, курс будет примерно 1.3 или 1.4, если текущий 1.2.
если купить на американском сайте или на китайском, то этот сайт возьмет небольшой % за конверт, но там как правило 0.2%-0.6% по моим наблюдениям, может быть где-то другой % будет.
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proftpd66
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Додано: Чет 24 жов, 2019 12:02
kotyk222 написав:
Фактично прозапас був ощадним рахунком зі ставкою депозиту
Зараз це не є таким, якщо про гривню мова?
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finfen
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:12
Подскажите, возможно ли оформление депозита в этом банке через интернет банкинг или через мобильный банкинг онлайн, без посещения отделения банка?
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alex2013a90
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