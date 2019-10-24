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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 жов, 2019 09:32
Re: Укргазбанк
Гугл пей появился
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:53
Re: Укргазбанк
Зависит от сайта, но чаще всего вас обует сайт за счёт своего курса долл-евро, а Газ честно отдаст столько евро, сколько указано.
Додано: Суб 19 жов, 2019 22:56
если покупка в USD на сайте, то сайт не меняет ничего в евро, а отсылает банку USD. Тут скорее всего конверт будет через гривну, курс будет примерно 1.3 или 1.4, если текущий 1.2.
если купить на американском сайте или на китайском, то этот сайт возьмет небольшой % за конверт, но там как правило 0.2%-0.6% по моим наблюдениям, может быть где-то другой % будет.
Додано: Чет 24 жов, 2019 12:02
Re: Укргазбанк
Додано: П'ят 25 жов, 2019 07:12
Re: Укргазбанк
Подскажите, возможно ли оформление депозита в этом банке через интернет банкинг или через мобильный банкинг онлайн, без посещения отделения банка?
Додано: П'ят 25 жов, 2019 09:43
alex2013a90
ні, там немає депозитного модуля і невідомо коли буде...
зате! на відміну від інших банків тут можна працювати із депозитами через.. гарячу лінію!
+50грн !
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