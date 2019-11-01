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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 21:16

  andreyiskra написав:аботники работают четыре дня по "желанию" согласно статьи 56 закона про працю.

Вот видите, значит законы у нас соблюдают :mrgreen:
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:19

Re: Укргазбанк

  deneg net написав:Совсем недавно мне с треском проиграл в суде весь юридический департамент горсовета. И я не юрист. И в суде с ними боролся без адвоката.

За шо судились...якщо не секрет....можна в ПП...в 2 словах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:10

  deneg net написав:P.S. Если работника уволят за написание заявления, то грош цена такому работнику

Не грош, але біля того. В очах головбуха підприємства з кількома тисячами працівників він майже нічого не вартий. Як і в очах керівника того підприємства. Якщо працівник, звичайно, не геній (а він таки скоріше за все не геній).
Тому простіше замінити працівника, чим заморочуватись із чимось нестандартним.
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she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 10:21

Інтернет-банкінг - чи він є?

Коли буде можливість переглянути депозити в інтернет-банкінгу цього прекрасного Укргазбанку? :twisted:
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 10:37

  sharparchitect написав:Коли буде можливість переглянути депозити в інтернет-банкінгу цього прекрасного Укргазбанку? :twisted:

Какие депозиты...поломали изменение лимитов по карте с компа...надо звонить на горлинию
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 11:43

  she_ne_investor написав:
  deneg net написав:P.S. Если работника уволят за написание заявления, то грош цена такому работнику

Не грош, але біля того. В очах головбуха підприємства з кількома тисячами працівників він майже нічого не вартий. Як і в очах керівника того підприємства. Якщо працівник, звичайно, не геній (а він таки скоріше за все не геній).
Тому простіше замінити працівника, чим заморочуватись із чимось нестандартним.
Nothing personal, it's just business.


ага, а в трудовую книжку внесут запись "уволен в связи с написанием заявление на перевод ЗП в другой банк" :lol:

З.Ы.
и они ещё борются за почётное звание дома образцовой культуры быта
З.Ы. зы
кстати видел что там где газ ведёт ЗП проект на территориях предприятия появляется их банкомат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:45

А підкажіть, карту цього банку можна СЕПом поповнювати? І які реквізити для цього?
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:48

  greenozon написав:alex2013a90
ні, там немає депозитного модуля і невідомо коли буде...
зате! на відміну від інших банків тут можна працювати із депозитами через.. гарячу лінію! :)

Драйвовий рік
Треба поповнювати щомісяця.
Вчора з самого ранку дзвоню на гарячку залишаю заявку на поповнення. Заявку приймають, обіцяють протягом дня передзвонити.
Весь день чекаю - фігвам.
Ввечері передзвонюю - приймають повторну заявку
Сьогодні знов чекаю. А день місяця тим часом вже передостанній.
Leksa
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:18

Leksa проще через отделение , даже паспорта не нужно.
допускается пополнение от 3-х лиц.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:26

Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
ishvara
 
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