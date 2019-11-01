Вот видите, значит законы у нас соблюдают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 жов, 2019 21:16
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:19
Re: Укргазбанк
За шо судились...якщо не секрет....можна в ПП...в 2 словах.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:10
Не грош, але біля того. В очах головбуха підприємства з кількома тисячами працівників він майже нічого не вартий. Як і в очах керівника того підприємства. Якщо працівник, звичайно, не геній (а він таки скоріше за все не геній).
Тому простіше замінити працівника, чим заморочуватись із чимось нестандартним.
Nothing personal, it's just business.
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:21
Інтернет-банкінг - чи він є?
Коли буде можливість переглянути депозити в інтернет-банкінгу цього прекрасного Укргазбанку?
Додано: Сер 30 жов, 2019 10:37
Додано: Сер 30 жов, 2019 11:43
ага, а в трудовую книжку внесут запись "уволен в связи с написанием заявление на перевод ЗП в другой банк"
З.Ы.
и они ещё борются за почётное звание дома образцовой культуры быта
З.Ы. зы
кстати видел что там где газ ведёт ЗП проект на территориях предприятия появляется их банкомат
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:45
А підкажіть, карту цього банку можна СЕПом поповнювати? І які реквізити для цього?
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:48
Драйвовий рік
Треба поповнювати щомісяця.
Вчора з самого ранку дзвоню на гарячку залишаю заявку на поповнення. Заявку приймають, обіцяють протягом дня передзвонити.
Весь день чекаю - фігвам.
Ввечері передзвонюю - приймають повторну заявку
Сьогодні знов чекаю. А день місяця тим часом вже передостанній.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:18
Leksa проще через отделение , даже паспорта не нужно.
допускается пополнение от 3-х лиц.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:26
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
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