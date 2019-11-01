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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:43
ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
в рабочие
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Додано: Суб 02 лис, 2019 00:09
velvet написав: ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
в рабочие
Срок окончания депозита - 4.11(включительно). Пролонгация будет 5-го или уже 4-го?
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Додано: Суб 02 лис, 2019 07:46
ishvara написав:
Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?
Три недели назад отменял в выходной
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