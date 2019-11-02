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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 892893894895

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 685
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
97
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
101
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
126
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 685
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:43

  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

в рабочие
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 00:09

  velvet написав:
  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

в рабочие

Срок окончания депозита - 4.11(включительно). Пролонгация будет 5-го или уже 4-го?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 07:46

  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

Три недели назад отменял в выходной
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 23:06

  Flamingo написав:
  ishvara написав:Подскажите, отменить пролонгацию Строкового можно звонком на горячую линию и в выходные дни или только в рабочие?

Три недели назад отменял в выходной

Ага, получилось.
ishvara
 
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З нами з: 09.12.12
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  #<1 ... 892893894895
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